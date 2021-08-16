立委費鴻泰、曾銘宗與台北市會計師公會聯合愛心活動，送暖社福團體及家庭。（立委費鴻泰提供）

立委費鴻泰、曾銘宗與台北市會計師公會16日分別在台北市信義區公所、松山區公所，舉辦抗疫愛心活動，共同捐贈白米，給南松山、信義區受疫情影響的社福團體及家庭。

費鴻泰表示，疫情肆虐後，工商活動沉寂太久，有些企業甚至到現在都持續虧損中，造成很多家庭受到影響，所幸社會是處處有溫暖的，特別找來曾銘宗委員和社團法人台北市會計師公會，捐出白米一批給南松山區、信義區的幾個社福團體，以及松山信義區各里受疫情影響的弱勢家庭。

捐贈白米儀式在16日分別在下午2點信義區公所、3點在松山區公所，各舉辦一場由社團法人台北市會計師公會張豐淦理事長及吳漢期名譽理事長、林建邦主委與立法委員費鴻泰委員、曾銘宗委員，與信義區游區長、松山區薛區長、2區社福中心主任，共同將愛心物資送到最需要的人及家庭手中。

費鴻泰說，這次捐贈白米給「伊甸社會福利基金會」對象是服務身心障礙的民眾、「松德婦女家庭服務中心」是針對單親家庭做輔導、「早期療育中心」則是針對六歲以下兒童發育遲緩等症狀做早期治療、「第一社會福利基金會」、「台北兒福中心」等單位。

費鴻泰和曾銘宗也感謝社團法人台北市會計師公會秉持專業的服務態度，對社會公益也是不遺餘力，希望可以拋磚引玉讓更多企業及社團一起加入愛心行列。