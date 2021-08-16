中華職棒下半季賽事即將到來，悍將8月24日主場首戰將邀請富邦集團長期支持的「舉重女神」郭婞淳擔任開球嘉賓，要透過她的實力與魅力，為悍將下半季主場首戰投出甜美又強悍的好球。

「舉重女神」郭婞淳今年以世界第一之姿再次站上運動員最高殿堂，在東京奧運舉重女子59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤順利為台灣舉出本屆奧運首面金牌，不僅三項都是奧運紀錄，更是她個人接連在世大運、亞運、世錦賽、亞錦賽、及奧運奪下金牌，為自己締造「金牌大滿貫」里程碑。

來自台東阿美族的郭婞淳個性活潑開朗，靠著自律、堅忍不拔的毅力長期訓練，生涯第3度站上運動員最高殿堂奧運，舉重實力有目共睹，但她認真正向與親和真誠的態度，更是獲大家喜愛與支持的真正原因，特別東奧上第3次挺舉嘗試雖失敗，但倒地時露出俏皮可愛的燦爛笑容，也讓眾多粉絲見到「舉重女神」最真誠可愛的一面。

除了為富邦和將開球，郭婞淳也將獻上主播台初體驗，在MOMOTV綜合台上將金牌的喜悅與正向能量傳遞所有的球迷朋友，悍將隊也會在聯盟正式公布賽程後，宣布其他開球嘉賓與球場活動，球迷可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。