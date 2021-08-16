聯亞生技新冠疫苗申請緊急使用授權未獲核准，聯亞藥代母公司公告，已經收取50％不可退還訂金，應可支應已投入生產之疫苗成本。國民黨文傳會副主委鄭照新怒轟，聯亞未通過，審查竟不公開，而政府已付50％不可退還訂金，這筆納稅人的錢和誰討？

聯亞疫苗因中和抗體效價偏低，未達衛福部食藥署的EUA審查標準，對於是否會公布相關數據及會議紀錄，指揮官陳時中認為，由於聯亞沒通過審查，「沒什麼要特別公開」。鄭照新痛批，聯亞審查未通過，但是審查紀錄卻不公開，這樣如何能讓我們確認與高端不同處在哪？

鄭照新直言，而政府200萬劑聯亞，居然已付50％訂金不能退，這筆納稅人的錢和誰討？東西沒做好還被綁住只能等到做好為止？這簽的是哪門子的契約，鄭怒嗆「陳時中下台」。

此外，聯亞藥代母公司公告，已收取50％不可退還訂金，應可支應已投入生產之疫苗成本，另外公司自有產品銷售情形良好，並有穩定的國內外客戶藥品委託製造及藥品開發訂單，因此對財務業務影響有限。