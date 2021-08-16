防疫指揮官陳時中上周四重新對4、5月本土疫情「溯源」定義，「3+11」是群眾事件，不是破口，遭藍營怒轟，陳已不適任應該下台，中廣董事長趙少康也認為陳時中該下台，但陳下台後有誰能接？不過，前立委林濁水認為，陳時中有該批評之處，但也有該肯定之處，他更透過此事分析出，為何民進黨聲勢下跌，但國民黨卻未有太大斬獲的原因。

趙少康今（16日）接受媒體聯訪時指出，雖然大家認為陳時中應該下台，他也認為陳也要下台，而且陳時中現況也看起很累，但問題是陳時中下台誰接？本來這位置應該行政院長蘇貞昌接，但看起來蘇不願意碰，現在看民進黨內也沒人願意接，有意願接的人，蔡英文也不一定願意接受，如副總統賴清德有意願接，但蔡英文未必同意，可前副總統陳建仁卻因挺高端疫苗而使自己陷入爭議，也未必願意接陳時中的位置，所以只好就讓陳時中繼續在那個位置上當擋箭牌。

對此，林濁水今天在臉書上表示，趙少康、藍營立委和名嘴接連嗆陳時中下台，而綠營出身的人當中，居然也有人一直有附和，說陳時中民調大跌，是因為防疫失敗，但他認為陳時中有不少應該批評的，自己也沒在客氣，但5月前台灣創造了國際稱讚的防疫奇跡，現在這一波全球疫情大爆發，台灣又創造了最迅速控制下來的第二次奇蹟，這樣還要下台？

林濁水直言，毫無分寸到這地步，難怪民進黨聲勢下跌，國民黨也跟著下跌，而國民黨縣市長被肯定時，黨團和黨中央不得人望。