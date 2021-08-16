基隆市藍姓男子今天（16日）駕車攜妻小赴宜蘭縣礁溪五峰旗出遊，孰料債主率人一路開車尾隨到宜蘭，藍男中午回到停車場後，驚見債主等3人攜帶開山刀與球棒逞凶，藍男遭對方砍傷，經送醫後無生命危險，警方已鎖定特定對象追緝中。

27歲的藍姓男子與妻小共3人今天上午11時到五峰旗風景區散步，小孩由藍妻抱著，往上層風景區遊玩，中午時分藍男與妻小回停車場取車，藍男準備開車離去，但車門還沒打開，停在一旁的白色車輛，忽然車門打開下來3人。

原來藍男的座車還沒到宜蘭就被鎖定、尾隨，但藍男先一步抵達五峰旗風景區停車場，3名惡煞隨後抵達時，藍男與妻小並不在車上，遂停在藍男座車旁，等候藍男遊玩歸來取車。

下車的3人有2人持開山刀，1人持球棒朝藍姓男子逼近，藍男見狀後拔腿往風景區逃跑，但逃跑沒20公尺就被追上，3人分持刀、棒朝藍男身上攻擊，藍男頭部、右大腿等處受有撕裂傷。

眼見丈夫遭追砍，藍妻嚇得愣在當場，3名惡煞砍傷藍姓男子後，隨即駕車離去，藍男跌坐在廣場中，攤販見狀後趕緊報警，礁溪警分局獲報後立即到場，藍男在警方到場後被救護車送往醫院救治。

藍姓男子經送醫後無生命危險，目前仍在醫院治療中。民眾出遊竟遭砍傷，讓警方相當重視，立即成立專案小組，已調閱監視器畫面鎖定特定對象查緝中。

據了解，從白色車輛下車的3人中，有1人是藍姓男子的債主，疑因藍男與債主有10萬元的債務糾紛，藍男才因此遭對方砍傷，但3人的行凶動機是否與10萬元的債務有關，仍須等主嫌到案後才能釐清。