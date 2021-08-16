台中市大里區文心南路16日又出現道路「天坑」，在11日文心南路段發生坑洞女駕駛受傷意外後，這次往北距離約30公尺路面，坍塌下陷成1個大洞，市府工務單位現場檢視道路安全獲報後，緊急封閉，所幸這次沒發生車子掉進坑洞的意外，建設局表示，將進行回填修復。

台中市政府今日接獲通報，稱文心南路上驚現「天坑」，市府工務單位派員到場初步勘查後，現場左轉彎車道路面有個不規則形，長、寬約1米的塌陷凹洞，於是緊急實施管制交通疏導，並進行車道封閉，進行回填搶修作業，路過民眾直呼「心驚驚」，現場圍起封鎖線，放置三角錐警示，所幸無人員受傷。

建設局指出，8月11日文心南路段發生用路人車輛陷落坑洞事件，建設局除漏夜修補完成，也針對全路段進行「透地雷達檢測」，全面檢視道路安全，16日下午主動發現同路段有部分區域仍有疑慮，隨即派員至文心南路與福德街口，其所在的污水管線工作井進行道路改善作業。

建設局說，工務單位人員在「天坑」現場，發現該路段跟之前「天坑」一樣，出現路面塌陷情形，現場已立即架設交維設施並派員警戒，維護民眾車行安全；針對這次坍塌路段為下水道工作井工程範圍，已著手追查原因，並儘速解決改善。