為因應後疫情時代，發展線上服務及藝文活動數位化，乃當前博物館業務運作亟須推展之重要工作。文化部所屬國立中正紀念堂管理處積極策劃多元豐富的數位創新服務，以便捷無界限策略吸引民眾，促進文化近用權。管理處今年下半年陸續推出逾50檔老少咸宜、適合闔家同歡的精彩線上Live「藝直播」、線上展演與研習，陪您一起度過酷熱盛夏、暖心到秋冬。

為打破實體展覽的時間、距離和空間限制，讓民眾透過網路隨時隨地欣賞藝文展覽，管理處陸續推出多檔精采線上展覽，例如「中正紀念堂典藏展Ⅹ陳景容展新藝特展」，將管理處典藏作品與陳景容大師邀展作品結合呈現，並呼應8月1日「原住民日」，特別精選陳景容教授「原住民勇士」、「看海的達悟族人」等20餘件原住民系列創作；「豐采．頌歌－何肇衢邀請展」線上看，精選客籍藝術大師何肇衢151件歷年代表作品，其中以立體主義的「物象解構」和「畫面重構」為創作主軸的經典佳作，讓人驚嘆超過80年的藝術創作淬鍊的精華，如何凝聚積累出何肇衢不朽的畫藝人生。

此外，管理處也積極與公益團體合作推動線上展覽，包括與中華安得烈慈善協會合作「2021孩子的藝想世界線上展」，將偏鄉及弱勢家庭兒童青少年學藝競賽活動得獎作品以數位方式展現，不用出門也能欣賞孩子們充滿豐富想像與純真情感的創作；呼應今年舉辦的2020東京奧運賽事，管理處與台灣國家婦女館合辦「探索明天－運動中的女性」展覽，展覽從女性參與運動的歷史，回顧女性與運動的關係是如何從封閉走向自主開放，除了展示國際在性別平權的努力，並完整呈現本屆中華隊68位參賽選手中35位女性選手名單，而本屆奧運成果佳績與精彩紀錄也將新增加入展覽內容，讓人看到勇於挑戰自我的女力大爆發！

管理處為落實文化部政策，扶植藝文團體，提供藝術表演舞台，增加表演團體演出機會，並鼓勵民眾參與藝文活動，近年來積極推出戶外及室內演藝廳藝文表演，每年推出逾百場演出，並取得藝文團體授權公開播映的優質節目製作「藝直播」，公開於管理處官網以饗觀眾，節目內容型態包含傳統戲曲、音樂、舞蹈、及適合暑假期間青少年及兒童觀賞的布偶劇、木偶劇等。惟受疫情影響，多數藝文表演暫緩辦理。微解封後，管理處陸續恢復線上影音「藝直播」節目的製作，在符合防疫措施指引的狀態下，先後錄製「偶劇--土地公傳奇1-虎爺收服記」、「Hakkâ大戲--《連心渡雙妖》」、「金光布袋戲--《大俠百草翁之鬼谷子傳奇》」、「踢踏舞--《大鳴大FUN》」等4檔「藝直播」，將接力上線，並於年底前，陸續推出客家戲曲、熱情舞蹈、原住民表演、名曲演出饗宴等超過15檔藝文表演藝直播節目。

管理處指出，自今年7月份起已另推出多檔線上研習活動，內容涵蓋多元主題並依分眾需求設計，包括自然科學、轉型正義、性別平權、表演藝術及健康等議題，例如推出適合學童參加的線上夏令營，開設「魔法科學營」、「現代小恐龍─爬蟲動物大觀園」及「甲蟲王者─兜蟲和鍬形蟲入門」等；適合教師及高中以上學生參與的「台灣民主歷程~野百合學運線上實境體驗」線上活動；另為關心人權議題的觀眾規劃「威權統治對蘭嶼達悟族原住民社會之侵害與轉型正義」、「我們與政治暴力創傷的距離？」及「性別之就業歧視與保障」等線上講座；還有對新住民文化有興趣的朋友請別錯過「線上講故事」，管理處特別邀請柬埔寨媽媽為大家講故事、介紹柬埔寨歷史文化，還有一場新住民線上電影欣賞。疫情期間，更為關照大家的健康，特別請中醫師及營養師主講3場「健康．康健4.0」線上直播講座，為您紓壓解憂。

藝起來上線，開啟藝文參與新模式；管理處的數位線上服務內容豐富多樣，歡迎大人小孩、爺爺奶奶、外公外婆一起觀看同樂！請繼續鎖定中正紀念堂管理處為您推出的逾50檔線上「藝直播」、線上展及各種主題的線上研習活動。記得隨時關注中正的FB與IG，誠摯邀請您與親朋好友到至中正紀念堂官網／線上服務觀看多樣化之影音精選，或上Youtube搜尋cksmh。中正線上藝文展演不停歇，一起陪您到年底！