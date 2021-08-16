目前所有得獎作品都在配天宮東廂文昌祠展出，一連8天至23日止，讓各界看到攝影好手的精彩之作。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

目前所有得獎作品都在配天宮東廂文昌祠展出，一連8天至23日止，讓各界看到攝影好手的精彩之作。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

顏錫沂的「虎爺出發」拿下第3屆梅嶺盃朴子配天宮媽祖遶境攝影比賽銀牌。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

張凱智「配天宮媽祖繞境盛況」拿下第3屆梅嶺盃朴子配天宮媽祖遶境攝影比賽銅牌。（配天宮提供∕呂妍庭嘉義傳真）

梅嶺美術文教基金會與嘉義縣朴子配天宮舉辦的第3屆梅嶺盃朴子配天宮媽祖遶境攝影比賽成績公布，金牌分別林妘軒「快樂童年」、銀牌為顏錫沂「虎爺出發」、銅牌為張凱智「配天宮媽祖繞境盛況」，目前所有得獎作品都在配天宮東廂文昌祠展出，一連8天至23日止，讓各界看到攝影好手的精彩之作。

攝影比賽配合配天宮媽祖聖誕遶境祈福，取材今年5月3日、4日（農曆3月23、24日）兩天遊行遶境實景，件件均是攝影者經過精心架構、細心捕捉的經典之作，得獎作品真是千中選一，除錄取前3名外，另錄取優選5名、佳作20名。

廟方指出，配天宮庇世佑民，遠近馳名，是在地信仰中心，也是一座集宗教信仰、廟會民俗、觀光休憩、歷史古蹟及文化藝術於一身的宮廟，一年一度媽祖誕辰遶境活動，更是朴子地區宗教文化盛事，舉辦媽祖繞境攝影比賽，是期待藉此燃起人們對本土宗教文化的熱情、展現宗教信仰的力量，並宣揚媽祖庇護黎民的慈愛精神。