與東奧選手視訊，蔡英文聽取對體育政策的想法。取自蔡英文臉書

與東奧選手視訊，蔡英文聽取對體育政策的想法。取自蔡英文臉書

中華代表隊在東奧創佳績，蔡英文總統今天與國手們分批進行視訊會議，聽取他們對「黃金計畫」等體育政策的想法。蔡英文表示，選手們提出的實質問題，她都有一一紀錄下來，會來追蹤處理。「謝謝大家跟我分享了真實的心情，也反應出最切身的需求」。

蔡英文在臉書表示，今天早上，她有一場重要的視訊會議，「這應該也是台灣第一次，有總統直接和這麼多體育國手用視訊開會」。

她說，這是第一場和東京奧運選手的視訊會議。把握大家回國隔離、休息的機會，她分批邀約了視訊，想聽大家分享參加奧運的體會，以及對「黃金計畫」等體育政策的想法。「我告訴選手們，今天沒有長官，請大家放開來聊，請大家給政府體育政策更好的建議」。

奧運期間，蔡英文就曾跟幾位選手通過電話，今天則與周天成丶王子維 丶李洋丶王齊麟丶王冠閎丶黃渼茜 丶黃義婷丶張筑涵丶黃筱雯丶林郁婷丶陳念琴等人面對面視訊。

蔡英文表示，視訊時，熟悉中也有點新鮮。她能直接感受到：年輕世代的選手，不僅在場上很有自信，在場下也散發著光采，都可以侃侃而談！

而且，她認為，大家相當有團隊精神，知道在賽場上的成功，靠的不只是選手個人的素質與意志力，更要歸功於教練、陪練員、物理治療師、運動防護員、體能訓練師、心理諮商師 等專業團隊的支持。

對於選手們提出的實質問題，蔡英文強調，她都有一一紀錄下來，會來追蹤處理。「謝謝大家跟我分享了真實的心情，也反應出最切身的需求」。視訊只是開始，之後，如果有合適的時間和機會，她也希望陸續安排和更多選手聊聊。強化對選手和團隊的支持，「我們一起繼續努力！」