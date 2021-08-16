大學指考成績揭曉，台南市私立港明高中再添醫科！陳正欣同學取得第三類組5科442.8的高分，預估可錄取國立醫科，他表示，在指考路上，得到許多人的幫助。其中，最想感謝的是母親，一路上給予鼓勵和支持，尤其在他最迷惘時候，是母親的陪伴使自己重新振作。

陳正欣父親是一位工程師，母親是一位老師，從小家庭便強調多方位思考的重要性，促使他培養換位思考的能力。此外，他喜歡打籃球，除了訓練體能和反應力外，並能增強社交與團隊精神。

陳正欣也感謝導師，除了提供大量題目練習，更勤奮教學，為學生解答疑惑，期待自己能夠錄取醫學系，以圓懸壺濟世的夢想，幫助他人。

校長劉春福感謝高三導師群與任課老師們，認真教學、辛勞付出，陪伴學生走過三年黃金的學習階段。另也讚許締造佳績的高三信班導師黃俊勝，對學生亦師亦父亦友的關懷與支持，是學生面對大考壓力時，最溫暖的後盾。