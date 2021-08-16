許多人好奇，為何每天到了晚上都特別容易口乾舌燥，營養師高敏敏表示，這代表身體已經在缺水了！很多人都是口渴時才喝水，高敏敏強調，其實錯了，千萬不能等口渴才喝，否則一整天下來可能造成身體嚴重缺水。

高敏敏舉出下列身體缺水6大警訊表示，雖然喝水是一件再簡單不過的事，但卻是每日不可或缺，千萬別忽略喝水的重要性。

1. 口渴：

口乾舌燥是最直接的缺水警訊，一定要趕緊喝水！

2. 肌膚乾燥有細紋：

乾燥的皮膚會較顯紋路、下垂，且年紀越大越難保持水分。

3. 排便卡卡不順暢：

消化道的潤滑非常需要水分的沖刷，才能保持順暢。

4. 排尿量減少：

喝水量足夠，排尿才會正常，一般來說，一整天至少會上廁所五次左右，若上廁所的次數變少或尿量減少，就要注意是否水份攝取不足。

5. 容易感覺饑餓：

食物也是補充水分的來源之一，有時候覺得餓了，可能是身體缺水了。

6. 消化不良：

當身體缺水時，消化道功能也會下降，因而產生腸胃不舒服的感覺。

高敏敏指出，每個人會因為身體需求、所處環境、活動狀態、季節氣候等，導致需要的飲水量不同，一般來說，健康的成人每日飲水建議量：體重kg X（30~35）；20Kg以上7~12歲的學齡兒童：體重kg X 50~60，每日上限2400ml；50kg以上13~18歲的青少年：體重kg X 30~35，每日上限3500ml。

高敏敏強調，足夠的水分可以幫助身體保持代謝力、排除體內囤積的廢物，使大腦變靈活有精神、保持肌膚彈性、降低血液濃稠度，不過她也提醒，需要限水的腎臟病患者，並不適合喝太多水；此外，有胃潰瘍或消化不良的人，飯前、飯後建議間隔一小時再喝，才不會導致消化不良，而容易頻尿的人，睡前也不要喝太多。