在塔利班進入阿富汗首都喀布爾的同時，原本堅稱與百姓同進退的阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)悄然逃往塔吉克，據俄羅斯大使館的說法，加尼逃亡車隊裡裝滿了錢，還沒來的及全部帶走，一部分留在跑道上。

俄國衛星網報導，俄國駐喀布爾大使館發言人尼基塔·伊申科(Nikita Ishenko)說，加尼逃亡的車隊有4輛汽車，車上都裝滿了錢，他們在機場把錢搬上直升機，但直升機載重有限，沒辦法全部載完，還有一些這筆錢留在了跑道上。

加尼在不知名的地方發自己的臉書，他說「激進組織可能已經贏得了劍與槍的審判，但並未贏得阿富汗的民心。」

對於阿富汗局勢的急轉直下，俄羅斯坦承沒有預料到。駐阿富汗別代表扎米爾·卡布洛夫( Zamir Kabulov)說：「俄羅斯和其他國家都高估了阿富汗安全部隊的實力，我們以為他們應該能抵抗一段時間。」

這位外交官強調，莫斯科不會倉促的承認所謂阿富汗新政府，在現階段不可能將塔利班從恐怖組織名單中刪除。

卡布洛夫表示，相關程序應由聯合國安理會決定。