中市忠明南路日前驚見天坑，經台水會勘發現原因是「自來水管線漏水」，經連夜搶修到凌晨恢復供水。台水四區處副處長趙文燦今天表示，為降低漏水率並落實穩定供水需求，除每年編列6.5億元進行老舊管線汰換，台水與台中市府合作啟動「防漏計畫」，加碼經費約20億元，預計2022年完工後，每年約可減少漏水量相當於1萬1536座國際標準游泳池水量。

趙文燦指出，14日下午台中市南區忠明南路發現1處天坑，經派員與台中市政府人員現場會勘，確認原因是「自來水管線漏水」，緊急調派工班修復，因管線位於被混凝土包覆污水管下方，造成施工困難度增高，經連夜搶修至凌晨12點30分恢復供水。

趙文燦表示，台水公司為降低漏水率、落實穩定供水需求，除每年編列6.5億元經費進行老舊管線汰換，並與台中市府合作啟動自來水管線「防漏計畫」自2020年至2011年期間加碼約20億元經費，將原有老舊塑膠管材汰換為堅固耐用的「鑄鐵管材（DIP）」。配合管線汰換工程，既有老舊巷道路面一併進行更新，並重新規劃減少自來水孔蓋，預計2022年完工後，每年約可減少2884萬立方公尺漏水量，相當於1萬1536座國際標準游泳池水量。

台水四區處指出，台水公司已和台中市建設局建立雙方管控平台，定期針對施工中案件滾動式檢討，進行期程控管、調整每日施作時間與工班數量，以利有效管控工程品質及進度，並建立工程網站、管汰工程專線等計畫，可即時回應解決民眾問題。