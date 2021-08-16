馮迪索（Vin Diesel）主演好萊塢大片《玩命關頭》系列至今陪伴全球影迷長達20年，累積超過50億美元（約1500億台幣）的驚人票房成績，第九篇章《玩命關頭9》上周三（11日）在台上映，首周票房飆出5100萬台幣的亮眼成績，登上冠軍寶座，成為台灣自疫情以來開片票房最好的電影，目前全球已累積高達6.8億美金（約190億台幣）的驚人票房。

每部《玩命關頭》系列電影都會有1場跑車加辣妹的盛大派對戲份，導演林詣彬設計了1場在1座英國詹姆士時期的豪華莊園舉辦的辣妹趴，採用黑白色的主題，充滿了犀利的視覺元素，也延續了該系列超跑和辣妹的傳統。為了達到他想要的效果，特地找來了一整隊黑色的罕見超跑，還有幾百名全身都穿白色緊身裙的辣妹圍著這些超跑扭腰擺臀。替這麼多辣妹找到火辣的白色服裝，對服裝設計師海斯和她的工作團隊來說是個令人興奮的挑戰，他們找遍了網路上的時尚網站，也在英國和美國的實體店面搜刮各種白色的緊身服飾，最後呈現出來的畫面真的是火辣到了極點。

而片中第3幕的飛車追逐戲份，車高4公尺、重達26噸，共有三節，被稱為「穿山甲」的聯結裝甲車。車輛統籌艾力克斯金恩必須和美術指導揚洛爾夫斯密切合作，量身打造出這輛宛如1隻龐然巨獸的3節裝甲車，除了要讓特技駕駛能夠在提比里斯蜿蜒崎嶇的斜坡道路上，以高速開著這台裝甲車展開一場驚險刺激的飛車追逐戲份以外，也要符合美術指導為它設計的獨特造型。車輛統籌艾力克斯金恩說：「這台穿山甲聯結裝甲車是我在大銀幕上面看過體積最龐大的車輛，也絕對是我打造過最大的聯結裝甲車，且這台表現得比我們預期得更好，看起來就是所向披靡，什麼都無法阻止它，那就是重點。它是路上最大最狠的一台車輛，而且它會一路橫衝直撞，一直繼續向前狂飆，就像是踩著輪子的綠巨人浩克。」