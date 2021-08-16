歷經蓪草工藝的興盛與哀落的張秀美，致力推廣及傳承蓪草工藝文化，希望讓蓪草與新竹的故事得以延續。（陳育賢攝）

製作蓪草紙超過1甲子歲月的蓪草紙老師曾素香，是新竹僅存的「撩草」師傅，曾素香在年僅15歲時就接觸這門傳統工藝，其並具有別人少有的慧根，人家要練習3年以上才能學得撩草技藝，曾素香只花了1年就能上手，雖已高齡7旬，仍然為了這門即將失傳的工藝努力傳承。

綠種籽人文團隊指出，「蓪草」在18世紀原生於新竹縣山區，也叫做「通脫木」，其質地輕盈，莖幹裡的白色髓心經通脫出後，可透過「撩草」步驟，片成1張張的蓪草紙，用來製作書畫用紙，經過染色更可以做成各式紙花工藝，甚至各式室內桌飾，既生動又優雅。

18世紀時，竹塹城的漢人向原住民購買蓪草植株，蓪草工藝師們再將其通脫後把白色髓心製成蓪草紙，並外銷到大陸廣州販售，是當年竹塹城很蓬勃的產業，據傳當時8戶人家就有1戶是做蓪草的，整個竹塹城又以南門地區最多，占了70％，因此當時的南門也有「蓪草窩」之稱。

1960至1970年代是新竹蓪草工藝最繁盛的時期，有「蓪草女兒」稱號的張秀美，正是生長在此年代，從小受媽媽薰陶而接手家中蓪草事業，但時至今日，蓪草工藝已漸漸沒落。

歷經蓪草工藝的興盛與哀落的張秀美，憑藉著對蓪草的情感與熱情，於2012年創立「蓪草文化藝術工作室」，與團隊及工藝師致力推廣及傳承蓪草工藝文化，讓蓪草之美被更多年輕世代看見，也希望讓蓪草與新竹的故事得以延續。

有超過半世紀年資的工藝師曾素香則是新竹僅存的「撩草」師傅，她同樣見證了蓪草工藝的興衰，當許多師傅選擇另尋出路而棄刀時，曾素香仍堅持守在這個領域上，希望將這難得的撩草技術與蓪草工藝永續傳承。