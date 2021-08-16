Twitch實況主「薇薇」外型甜美，和前電競選手「西門夜說」結婚後育有2個女兒，身材仍保持得十分火辣，她也時不時會在IG放送福利照，目前已經累積超過14萬粉絲追蹤，日前她開直播，以清涼裝扮出現在鏡頭前，好身材頓時引起話題，讓網友們封她為「圖奇最正人妻」。

直播中能看到，薇薇身穿V領細肩帶黑色短背心和高腰牛仔褲，還綁起雙馬尾、戴貓耳髮箍賣萌，讓粉絲忍不住暴動，留言要她站起來轉圈，而寵粉的薇薇也立刻起身，在鏡頭前轉了一圈，凹凸有致的好身材頓時一覽無遺，才短短17秒的影片掀起熱議。

儘管已經是2個孩子的媽，薇薇依然身材火辣，引來網友狂讚她「人妻身材保持的和少女一樣」、「身材維持得很好欸」，日前她還換上黑色絨布旗袍，胸前的大挖洞設計讓她的渾圓東西半球隨時都要掉出，還穿上膝上黑色絲襪，秀出一雙白皙長腿，讓老司機們陷入瘋狂。

貼文一出，網友們紛紛留言直呼，「太辣了吧…」、「我不行了」、「羨慕西門…」、「太美了吧」、「很性感的旗袍」、「麻麻不要這樣」、「我的天好辣的薇薇，情人節快樂呀」、「西門你老婆真棒」、「抱歉了西門」、「超美的啦」、「主播太辣了」、「薇薇不再是氣質人妻了」。