行政院長蘇貞昌不顧民意支持發現金，堅持發振興券，綠委相繼表達反對意見，甚至驚動蔡總統出面，最後蘇貞昌與民進黨立委協商，拍板振興券直接領。蔡英文總統今天則是肯定蘇貞昌院長及行政團隊，藉相關方案減輕民眾負擔。但此話卻引起PTT鄉民不滿，翻出綠營多年前痛批馬英九的消費券是「九流政府」的畫面，並感嘆「開始懷念馬英九了」。

行政院及執政黨立法院黨團今天就振興券政策，召開行政立法協調會議相關議題，總統府發言人張惇涵表示，總統府支持行政院就振興政策方案的相關規劃。他說，蔡英文總統感謝立法委員彙整各界相關意見，也肯定行政院蘇貞昌院長以及他所帶領的行政團隊透過充分溝通、凝聚共識，讓相關方案減輕民眾負擔、刺激消費意願，並且協助受疫情影響產業，落實振興的政策引導效益。

但此話一出卻引發PTT鄉民不滿，翻出中天新聞5日一段新聞截圖畫面痛批，昔日2008年因金融海嘯重創台灣經濟，馬英九前總統當時決定印消費券振興經濟發展，但當年反對印券的人，就是蔡英文總統。原來，時任民進黨黨主席的蔡英文，當時公開嘲諷，「消費券有點像政府和媒體一起炒作出來的這種興奮感，像煙火一樣讓大家快樂一陣子也可以啦！但是是蠻貴的啦！」，質疑花完後「對經濟的貢獻在哪裡？」。

時任立委的屏東縣縣長潘孟安當時也批評，「基層不管是任何一個人，大部分都是希望發現金」。前立委蔡煌瑯更痛批，「發消費券是九流政府，笨政府想出的笨方法」，現任副總統賴清德當立委時，也主張發現金。

中天新聞20210805【每日必看】昔轟"發券" 小英打臉自己! 五倍券行政費竟136億?

而如今，民進黨這些民代或官員不少都當上大官，從「發消費券不如退現金」，態度180度大轉變，主張「發現金會被存起來」，更讓網友氣炸，紛紛留言痛批，「蔡英文又幫馬英九洗白」、「閉嘴就是最好的施政」、「當年痛批消費券 今年整個變了樣」、「開始懷念馬英九了」、「還馬英九公道者必小英」、「馬英九真可憐，不跟馬英九道歉嗎？」、「雙標到底，就是我大DPP」。