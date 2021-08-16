楊千霈周日晚間與女兒守在家準時收看《俗女2》。（經紀人提供）

楊千霈個人Podcast《9館不打Yang》本週邀來《俗女養成記2》導演嚴藝文、「嘉玲爸」陳竹昇，大談幕後精彩花絮。劇中台語對白多，楊千霈大讚好熟悉，因為時代點很接近，六年級、七年級生都好有共鳴，為了訪問重追第1季，台語程度潛移默化進步不少。

楊千霈對吃戲眾多印象深刻，總覺得老是吃不停，陳竹昇便爆料當嚴藝文的演員好幸福。同為演員出身的嚴藝文表示，熱騰騰的飯菜更容易讓演員發揮，所以堅持每頓都要好好加熱，讓楊千霈直呼幸福，以前演戲還吃過餿食，除了怕肚子痛，還得發揮好演技，更毛遂自薦，報名當嚴藝文的演員。

該劇卡司陣容華麗，多位都是金鐘、金馬獎的入圍得獎的常客。楊千霈光介紹出場就講了30秒，談到拍戲更是暢聊3小時停不下來，她更提及與導演嚴藝文緣分還到下一代，原來是女兒Q妹名字同音也叫「一ˋㄨㄣˊ」，每天在家叫小孩都覺得分外親切。

她接著又陳竹昇「做演員最有價值的地方」一席話搞得熱血沸騰，讓楊千霈技癢難耐，表示近期觀眾對她主持印象比較深刻，都忘記她是台大戲劇系畢業，楊千霈也很期待再有戲約作品，打破觀眾印象，看看不一樣的自己，在多了演藝經歷、人妻人母的身分之後，對於人生更多面的體悟可以發揮在演技上。