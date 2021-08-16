GJ全新單曲〈Miss逃脫〉成為心理恐怖電影《密弒遊戲2：勝者危亡》的中文主題曲。（索尼音樂提供）

GJ全新單曲〈Miss逃脫〉成為心理恐怖電影《密弒遊戲2：勝者危亡》的中文主題曲。（索尼音樂提供）

GJ蔣卓嘉推出全新搖滾單曲〈Miss逃脫〉，歌曲概念和電影《密弒遊戲2：勝者危亡》有異曲同工之妙，成功獲選為該片的中文主題曲，而這首歌的歌詞以「致前任」為「逃脫」主題隱喻，被問到是否遇過恐怖情人？GJ表示自己至今沒有遇過恐怖情人，但他高中同學的初戀女友就屬於緊迫盯人的「恐怖系」女生，直呼：「疑心病太重，當時讓所有人都因此變得神經兮兮，那樣的另一半真的滿恐怖的，會讓人想逃脫！」

〈Miss逃脫〉在GJ 蔣卓嘉和韓國音樂人好友金東炫（Oliver Kim）的共同創作下，透過搖滾又帶有節奏的風格，鼓勵人生中正面臨生活或感情問題的人，都能藉由歌曲的搖滾律動和核心歌詞「Don’t Run Away」，讓大家勇於面對問題，不要選擇逃避或放棄，不要成為〈Miss逃脫〉。

喜愛搖滾的GJ特別在歌曲中展露吉他功力，怒彈兩段吉他solo，使用快彈的點弦（tapping）技法，不僅讓歌曲更有強度，也藉此向已逝的吉他之神艾迪范海倫（Eddie Van Halen）致敬，GJ 的吉他演奏也深受他的影響和啟發。而之前工作空檔也有小追奧運賽事的GJ，看了羽球和桌球賽事，有感而發說：「看著雙方選手一來一往的快速回擊，就讓我想到我當初做這首歌曲的吉他solo一樣刺激！」

而〈Miss逃脫〉的歌詞隱喻著遇到恐怖情人，要即時逃脫才是更需要煩惱的生存遊戲，結合熱門遊戲「密室逃脫」和時下夯劇《月薪嬌妻》的日文片名「逃避雖然可恥但很有用」的概念。GJ表示，自己沒有遇過恐怖情人，但高中同學的初戀女友曾讓他覺得很恐怖，「那個同學跟我們去打球，女友都要跟，如果不行，就要隨時監看他的手機，檢查他的所有訊息…打完球，他女友還會一一詢問我們是不是有跟那位同學去打球，反覆查證男友的說詞細節，諸如此類的事情不斷，疑心病很重，最後搞到我同學很神經質，我們也都很緊張、很困擾…」讓他忍不住說：「我覺得如果我遇到這樣的另一半，我會把他當作恐怖情人的代表。」