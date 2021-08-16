台股7月15日盤中寫下18034.19點歷史新高，但在當沖熱潮退燒、Delta變種病毒在亞洲以及美國復燃，加上市場觀望美國聯準會(Fed)何時會緊縮購債計畫，導致亞股面臨大幅回檔，台股周一(16日)開低震盪，早盤一度摜破半年線，大跌208點，終場收在16858.77點，下跌123.34點，成交值3329億元，逼近近期新低。對此，外資站在買方，內資持續賣超，讓台股創下連8個交易日下跌的紀錄。

3大法人16日合計賣超7.7億元，買賣狀況呈現土洋對作，自營商賣超43.93億元，投信賣超11.29億元，外資及陸資轉為買超47.52億元。台積電股價走堅，終場收在584元、上漲3元，聯電高低震盪超過2元，終場收在57.1元、下跌0.5元。從類股來看，鋼鐵族群早盤走揚，午盤後翻黑下挫，記憶體族群回神，台驊控股、富采投控等標的撐盤，讓指數尾盤跌勢收斂。

從外資買超前10檔標的，從高至低分別為：群創、長榮、聯電、元大金、國泰金、永豐金、台玻、華南金、矽格、南亞科。群創被買超逾3萬張，其中有4檔為金融股。

外資賣超前10檔標的，從高至低分別為：開發金、友達、大同、陽明、中石化、中鋼、國泰台灣5G+ 、玉山金、長榮航、鴻海。開發金上周宣布以換股併購中壽，今卻遭外資大賣超過7萬張，友達遭賣超3萬張，大同、陽明以及中鋼等標的遭賣超萬張。