新北市中和區員山路514巷內下水道頂板及箱涵有結構性損壞，區公所於7月中進行頂板強固工程，8月16日完工啟用。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區員山路514巷內下水道頂板及箱涵有結構性損壞，區公所於7月中進行頂板強固工程，8月16日完工啟用。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區員山路514巷內下水道頂板及箱涵有結構性損壞，區公所於7月中進行頂板強固工程，8月16日完工啟用。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區員山路514巷內下水道頂板及箱涵有結構性損壞，為防止未來演變成水患或其他災情，區公所於7月中斥資200萬元進行頂板強固工程，今（16日）順利完工啟用。中和區長賴俊達表示，未來將持續巡查轄內下水道排水系統結構，確保地下排水系統順暢，保障民眾安全。

賴俊達表示，箱涵做為城市匯流雨水的主要結構，一旦被淤泥或雜物阻塞，逢強降雨易造成淹水，若結構損壞必定造成嚴重的災情，與水利局水利普查時，發現員山路與連城路共有6處水道頂板及箱涵內有結構損壞，其中以員山路514巷情況最為嚴重。

為防患於未然今年即將該員山路514巷列為重點修繕工程項目，公所以200萬元預算支應，7月中旬在員山路514巷口至514巷15號間進行頂板強固工程，今（16日）順利完工啟用。

賴俊達強調，員山路514巷工程，周邊除一般住戶外，還有許多家工廠，且開挖位置有自來水管單向供水管線，以及每日垃圾車進出等問題，對民生及工程影響很大。因此，在施工前公所協同水利局、中華電信、自來水公司、當地里長、清潔隊、施工廠商等相關單位各方會勘，商討如何避免自來水供水受到影響、調整垃圾車進出動線，以及如何降低施工對當地居民與廠商造成的不便。

後續公所將持續定期巡查轄內下水道排水系統結構狀況，並針對下水道頂板及箱涵內有結構性損壞較為嚴重的地方，優先進行頂板強固工程，以確保地下排水系統順暢，以及用路人的安全。