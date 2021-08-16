影》南投版《玩命關頭》！山老鼠衝撞員警山路狂飆 霹靂迴旋自撞護欄

南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警

南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠，嫌犯車輛自撞路圍欄後，1名嫌犯跳下山谷逃逸。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠，嫌犯車輛自撞路圍欄後，警方逮捕坐在副座的嫌犯。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

黑色轎車自撞護欄後狂冒白煙，一名藍色上衣男子迅速下車跳下護欄往山谷逃逸。（截自影像）

南投縣仁愛鄉霧社地區，16日傍晚傳出槍響，據悉是仁愛分局圍捕山老鼠時，一輛黑色轎車，拒絕受檢，加速衝過攔截點，還當街迴轉，往埔里方向逃逸，過程中員警連開2槍欲攔停該車，經警方追緝3公里後，攔停該車，逮埔1人，另一人跳下山谷逃逸，警方持續全力追捕中。

據了解，16日下午5點50分，霧社市區正直下班時間，大街上傳出尖銳的煞車聲，只見多名員警圍捕一輛黑色轎車，但該車並未停止，還倒車調轉車頭逃逸，警方這時開了2槍，附近居民聽到槍聲，高喊「開槍了！快點進屋！」最後該輛轎車仍然往埔里方向逃逸。

南投縣警局仁愛分局表示， 該分局佈線查緝山老鼠，發現嫌犯行蹤後，在16日下午5時50分，在仁愛鄉仁和路設置攔截點圍捕，但嫌犯駕駛汽車，拒絕停車，並意圖加速衝撞員警，過程中造成2名員警輕傷，警方正當防衛，對空開1槍後，對方並沒有要停車跡象，於是警方再對該車開了1槍。

員警追緝3公里後，該車失控，自撞山壁，駕駛打開車門，跳下山谷逃逸，警方逮捕坐在副座的1名嫌犯，並在車上查出100多公斤的扁柏、檜木及3.75公克毒品，在逃嫌犯，警方全力追緝中。

從行車紀錄影片可看到，該輛黑色轎車在攔檢站瘋狂衝撞，180度大迴旋撞爛路旁機車、民宅和警車後加速逃逸。黑車在連續彎道的山路上狂飆，上演《玩命關頭》，急衝、急煞、180度大迴旋樣樣來，不過最後黑車自己失控撞上護欄，車頭全爛冒白煙，一名藍色上衣男子下車後，迅速跳下山谷逃跑。

南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠過程中，向山老鼠車輛開槍。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

南投縣警局仁愛分局，圍捕山老鼠，山老鼠駕駛車輛逃逸，警方追緝3公里後，嫌犯車輛自撞路圍欄。（民眾提供／黃國峰南投傳真）

山老鼠上演南投版《玩命關頭》，衝撞員警後在山路狂飆，最後自撞護欄拋錨。（南投仁愛分局提供）

警方在車上起獲扁柏、檜木。（南投仁愛分局提供）

警方還在車上起獲毒品及吸食器。（南投仁愛分局提供）

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