芳根京子在《古瀧兄弟出租中》裡是一大亮點。（ 國興衛視提供）

日本溫馨喜劇《古瀧兄弟出租中》由《深夜食堂》系列導演山下敦弘攜手《法醫女王》和《月薪嬌妻》編劇野木亞紀子，找來古館寬治、瀧藤賢一、芳根京子及宮藤官九郎主演，講述了性格迥異的無業遊民古瀧兄弟在因緣際會之下從事「出租大叔」工作時，遇到了形形色色的委託人，在幫助他人的過程中，古瀧兄弟自己的人生也慢慢發生變化的故事。每集一個小故事，以人生的12種苦為主題，娓娓道來生活的無奈和珍貴，很多台詞含意很深，2個性格迥異的失業大叔間的對話細膩，不少人物金句讓觀眾很有共鳴。

該劇不依賴大咖演員和高額預算，製作人濱谷晃一說：「只要有好的劇本和好的製作，就會誕生最好的電視劇！」劇中的2個大叔主角古館寬治和瀧藤賢一是著名的綠葉配角，很有口碑和經驗，古館寬治及瀧藤賢一都曾表示因兩人志趣相投，一直都想要一起主演一齣戲，3年後終於實現這個夢想，編劇野木雅紀子也提到劇名古瀧兄弟的「古瀧」，其實是兩位演員古館寬治和瀧藤賢一的各取第一字的縮寫合稱，兄弟2人間在劇中的鬥嘴非常有趣，看起來像是歪理，卻又有點道理，瀧藤賢一在得知能和古館寬治一起演出時，很開心表示：「會很想好好享受這部劇！」

另外，擔任女主角的芳根京子，透過不斷試鏡嘗試不同的角色風格，讓她在同年齡層演員中以卓越的演技嶄露頭角，獲得「試鏡破壞者」的稱號，導演山下敦弘直誇：「她將來會成為1位可怕的女演員，能在這個時候和芳根京子拍戲真的很幸運。」編劇也對芳根京子的第一眼就留下深刻印象，這齣劇是她首度出演野木雅紀子的作品，卻成為一大亮點，劇中飾演咖啡店女服務生的她和2個男主角關係微妙，雖然有點古怪卻很有趣，咖啡店佔據故事中的大半情節，芳根京子：「從策劃階段開始，我們就一起享受著這部劇，同時享受著我們精心培養作品中的喜悅！」3人精彩的合作，有點無厘頭又意想不到的反轉，令人期待。該劇17日起，每週一至週四晚間8點國興衛視播出。