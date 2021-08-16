聯亞生技新冠疫苗EUA審查卡關，指揮中心指揮官陳時中口中說出「很遺憾」3字後，興櫃股、聯亞生技子公司的聯亞藥股價如洗三溫暖，股價從207元暴跌至最低100元，最後收在117.5元；聯亞藥公告表示，母公司(聯亞生技)簽訂的疫苗委託製造合約，已收取50％不可退還的訂金，加上自有產品銷售良好，強調EUA未過關，對聯亞藥的財務、業務影響有限。

雖然未取得台灣新冠肺炎疫苗專案製造核准的EUA，聯亞藥表示，國內臨床二期試驗持續進行，至於是否將再進行第三期臨床試驗，待母公司重新評估執行第三期臨床試驗的效益後決定。

聯亞藥解釋，由於疫苗委託合約中，已收取50％不可退還訂金，可用於支應已投入生產的疫苗成本，此外，聯亞自有產品銷售情形良好，並有穩定的國內外客戶藥品委託製造、藥品開發等訂單，單一事件對財務業務影響有限。

對於近日股價波動大，聯亞藥表示，新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

聯亞藥表示，全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，截至8月16日全球已有2.07億人確診、437萬人死亡；國內亦有1萬5852例確診，累計821人死亡。全球各國政府與疫苗廠皆積極投入疫苗開發與擴大疫苗接種，現階段疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資。