行政院長蘇貞昌今（16）日上午邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，會中達成共識，將直接發放5千元的振興券，免付1千元，時間最快可能在10月初。而五倍券改為免費領券，應該發振興券還是現金？超過6成網友都認為應該發現金，同時若各縣市有加碼振興券，也有超過6成網友表示會特別去消費。

入口網站《YAHOO》以「若是五倍券改為免費領券，你認為應該發振興券還是現金？」為題，進行網路投票，投票時間為8月16日至20日，截至16日晚間8點30分，已有3萬多名網友參與投票，結果顯示，認為應該發振興券的網友有17.3%，認為應該發現金的有66.3%，認為都可以的有11.9%，另外有4.5%網友沒表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於是否同意五倍券免付一千元，改為免費領券？有62.5%網友表示非常同意，還算同意的網友有15.8%，不太同意的有5.1%，非常不同意的有9%，另外有7.6%沒表示意見。

至於若有縣市加碼振興券，是否會特別前往消費？表示一定會的網友有30.9%，可能會的有35.2%，可能不會的有13.9%，一定不會的有11.1%，另外有8.9%網友沒表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

此外，蘇貞昌16日下午前往新店溪洲聚落受訪表示，原先規畫振興券民眾須先支付1千元，經計算扣除低收人口等等後，預計有一半的人要付1千元，恐會增加行政成本，因此經討論後，由政府全額負擔。