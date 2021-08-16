日本32歲男星東出昌大與渡邊杏因戲結緣並結婚，還生下雙胞胎女兒與一個兒子，本是演藝圈模範夫妻，男方卻被4抓包偷吃當時未成年的女星唐田英里佳，重創兩人形象，讓日本網友嘆「世上無清純」，然而停工一年多後，如今唐田英里佳也傳出復出消息。

東出昌大3年前和唐田英里佳合作電影《睡著也好醒來也罷》結緣，在戲外發展出不倫戀，當時渡邊杏正懷第三胎，唐田英里佳也尚未成年，東出昌大儘管保證不會再和唐田英里佳見面，卻私底下藕斷絲連，導致事件再度東窗事發，雖然唐田英里佳立刻道歉，還是被終止演藝活動，轉到辦公室當職員。

據日媒《富士晚報》報導，體育報記者透露「她復出的意願很強烈」，儘管轉為幕後，卻還是在雜誌《日本相機》更新照片隨筆並連載，然而雜誌已經在2021年4月休刊，日前經紀公司還大動作在IG上傳她的照片，聯公司個人網頁都換上新照，被外界質疑是否要準備復出。

對此，日媒《Flash》也表示，此事掀起業內高度關注，不少人都推測，「是有新工作上門了嗎」、「終於要正式復出嗎」、「既然有拍宣傳照，可見公司和本人都沒有放棄復出」，事實上，唐田英里佳原訂明年要演出時代劇，但同劇演員是渡邊杏經紀公司藝人，對此，製作公司人員也坦言：「要起用她不是一件容易的事」。