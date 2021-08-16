國產聯亞疫苗沒有通過緊急授權EUA，關於國內參加聯亞第二期人體臨床試驗的3800多名受試者接下來該怎麼辦？衛福部長陳時中表示，將依照受試者意願，協助安排接種其他疫苗，可以打其他廠牌，也可以等聯亞第三期臨床試驗。

今增8例本土 聯亞疫苗EUA未通過 陳時中最新說明｜2021.08.16

衛福部食藥署昨(15)日召開專家會議審查聯亞疫苗，21名專家中，有17人投下不同意票、4人要求補件再議，因此不予核准專案製造，陳時中今(16)日公布，很遺憾聯亞疫苗無法取得緊急授權EUA。

指揮中心指出，參與聯亞臨床試驗的受試者，簽署受試者同意書時已充分告知，試驗過程中可隨時退出試驗，且不需任何理由，臨床試驗受試者於退出或完成試驗後之後續疫苗施打規劃，將專案處理，接種前應與醫師討論身體狀況，並經專業評估相關風險後再接種疫苗。

據了解，聯亞疫苗第二期臨床試驗收案約3800人，包括12至18歲青少年、19至64歲的成人，以及65歲以上的長者。陳時中表示，若受試者想接種國內現有的疫苗，會協助安排其他廠牌的疫苗接種，由於聯亞仍可繼續執行第三期人體臨床試驗，未來可循一般疫苗上市程序，向食藥署申請藥證，如果受試者要等到第三期臨床試驗，也尊重受試者意願。