浙江義烏是全球最大的聖誕用品集散地，全世界三分之二的聖誕用品來自這裡。以往8月正是採購最熱鬧的時候，但因全球航運塞港，2021年包括義烏、寧波等主要出口口岸已提前在第二季就出現聖誕用品出口的小高峰。

央視財經報導，浙江義烏國際商貿城的商家表示，從2021年2、3月開始，各地採購商就開始紛紛下單備貨聖誕商品，銷售旺季提前到來。

寧波海關所屬慈溪海關查檢一科科長孟越峰稱，耶誕用品出口量從5月份開始逐步上升，第二季整體出口量較上年同期相比增長近5個百分點。外貿企業之所以將採購時間大幅提前到第二季，主要是因應全球海運擁堵，決定提前出貨。

在疫情影響下，全球碼頭工人短缺、碼頭擁堵、停航情況時有發生，2020年第三、第四季開始船舶的周轉效率下降，供需關係嚴重失衡。如今艙位緊缺、一箱難求的局面非但沒有緩解，運力短缺還在加劇。由於聖誕用品屬於時效性商品，所以國際客戶和中國外貿企業紛紛早做準備，提前下單、出貨。