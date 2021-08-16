行政院長蘇貞昌今日接見美國在台協會台北辦事處(AIT／T)新任處長孫曉雅(Sandra Oudkirk)，並感謝美國今年六月間慷慨捐贈我國250萬劑疫苗，也期待台美合作夥伴關係，在現有良好基礎上更上一層樓。

蘇貞昌指出，蔡總統上任以來，台美關係在經貿、安全等各層面皆取得實質進展，而美國在台灣疫苗到貨延遲造成短缺之際，慷慨捐贈250萬劑疫苗，讓台灣人民明確感受到，美國做為台灣的忠實朋友，會在台灣需要的時候，出手相助。

孫曉雅表示，非常高興及榮幸，以美國在台協會處長的身分回到台灣，親身體會今日的台灣，對比1990年代初期首度派台的那段光景，這近30年來台灣的進展，成就非凡。

孫曉雅也重申，將推展台美關係的承諾，台美共享自由民主價值，期待台美在各領域持續合作，為更好的台美關係向前邁進。

蘇貞昌也致贈孫曉雅一組「好柿會花生」飾品組，不僅具有台灣意象、也寓含「好事會發生」，希望未來台美關係會一直好事連連發生。