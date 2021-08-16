國際時尚雜誌Tatler最新一期選出「世界20大名市集」，基隆廟口夜市是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市並列。基隆市政府產發處表示，廟口是台灣在地庶民文化的集合，感謝Tatle讓世界看見台灣。

產發處長黃健峰指出，感謝Tatler的評選，讓更多國際友人認識台灣基隆，他說，廟口為台灣指標夜市，充滿在地活力，是許多國人與觀光客到基隆必去景點，最近受疫情影響休市2個月，廟口也趁此更換自來水管，重新整理鋪面，以新面貌引接消費者，很開心復市後又迎來好消息。

黃健峰說，廟口夜市與時俱進，攤商自製統一識別系統，大力推廣環保夜市理念，目前正值國內疫情二級警戒，也特別在廟口設置三台由張榮發基金會捐贈的防疫門，並繼續唯持雙罩一套、人流控管、實聯制等高規格防疫，讓國人在疫情期間也能放心到廟口品嘗台灣味。

Tatler雜誌是國際知名時尚雜誌，以報導時尚、美食、旅行、科技、文化、娛樂新知為主，這次入選世界20大市集，包括基隆廟口、泰國安帕瓦水上市場、西班牙馬德里聖米格市場、義大利佛羅倫斯中央市場、西雅圖派克市場、墨爾本維多利亞市場、東京築地、巴黎紅孩兒市場、新加坡舊機場路熟食中心等。