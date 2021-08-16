吳亦凡GG了！ 北京市人民檢察院依涉嫌強姦罪批准逮捕 20:562021/08/16 旺報 許依晨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 吳亦凡GG了！北京市人民檢察院依涉嫌強姦罪批准逮捕。圖取自微博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸男星吳亦凡近日被踢爆一連串性醜聞，更因涉嫌強姦未成年女子被警方刑事拘留，震撼演藝圈。今日官方通報，北京市人民檢察院依涉嫌強姦罪批准逮捕吳亦凡。 根據微博「朝陽檢察」發布寫道，「2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。 史話》中科院往事追憶／核武風雲在台灣（十三）（朱偉岳） 大陸本土病例＋30 連4天回落 #吳亦凡 #檢察院 #強姦罪 #批准逮捕 #涉嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趙薇完蛋了 昔披日本軍旗惹怒陸網遭出征 19:122021/08/16 娛樂 防逃亡 練台生再遭境管8個月 04:102021/08/16 社會新聞 9年女友痛揭霍尊給錢內幕「要送我進監獄」 10:172021/08/16 娛樂 張文宏博士論文涉抄襲 復旦調查 04:102021/08/16 產業財經 河邊釣魚帶回家煮 男爽吃竟挨罰200萬 10:382021/08/16 搜奇 調查官徐宿良盜賣毒品獲利1.6億 首開庭全認罪 19:502021/08/16 社會 前旅館大亨失聯 司機爽開座車趴趴走判刑6月 12:242021/08/15 社會 尚青論壇》從東奧看民進黨政府荒腔走板（林蔚丞） 17:082021/08/16 尚青論壇 《斯卡羅》首播彩蛋3連發 驚見蕭淑慎、已故三金影帝身影 16:242021/08/16 娛樂 接掌三三會 林伯豐呼聲高 04:102021/08/15 財經要聞 陸男抓魚下廚爽PO網 牠竟來自「2億年前」慘罰200萬 09:102021/08/16 社會 兩岸熱門新聞 阿富汗變局 美全力抗中盤算落空 拜登民主峰會或受影響 - 兩岸 何時承認塔利班掌權的阿富汗？陸外交部正式表態 - 兩岸 緊跟美國的下場 陸媒：阿富汗一夜變天 留給世界的10點警示 - 兩岸 塔利班接管喀布爾搜高官住宅 當地華人：政府軍警脫制服丟街上 - 兩岸 吳亦凡GG了！ 北京市人民檢察院依涉嫌強姦罪批准逮捕 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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