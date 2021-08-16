大陸男星吳亦凡近日被踢爆一連串性醜聞，更因涉嫌強姦未成年女子被警方刑事拘留，震撼演藝圈。今日官方通報，北京市人民檢察院依涉嫌強姦罪批准逮捕吳亦凡。

根據微博「朝陽檢察」發布寫道，「2021年8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕」。