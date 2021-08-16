《哭泣的憂羅娜》展現出「前所未見的鬼故事新風貌」。（原創娛樂提供）

「哭泣的憂羅娜」是中南美洲最知名的恐怖傳說之一，流傳程度堪比台灣的「虎姑婆」，描述被薄情丈夫拋棄的女人，帶著小孩跳河自殺，曾於2019年被改編為電影《哭泣的女人》。現在有另一部來自同樣傳說的恐怖電影《哭泣的憂羅娜》（La Llorona），不同的是本片以現代角度切入，並控訴瓜地馬拉政府曾施行過的種族滅絕，展現出「前所未見的鬼故事新風貌」，可說是中元檔期最另類的鬼片。

該片由柏林影展銀熊獎得主加伊羅布斯塔曼德（Jayro Bustamante）執導，曾榮獲威尼斯影展「威尼斯日」單元最佳影片，並提名金球獎最佳外語片，更代表瓜地馬拉角逐奧斯卡獎最佳國際影片，順利進入最後15強短名單。故事敘述阿爾瑪和她的小孩在瓜地馬拉的武裝衝突中慘遭謀殺，30年後，退役將軍安立奎被指控曾對當地土著實行種族滅絕，卻因無效審判而被無罪釋放。此後安立奎便時常在夜間聽見「憂羅娜」的哭聲，他的妻女覺得這是阿茲海默症引起的失智症狀。然而她們有所不知的是，新來的女傭阿爾瑪，正是來進行審判未盡的復仇。

導演加伊羅布斯塔曼德於2015年編導首部長片作品《火山少女的愛愁》（Ixcanul），便代表瓜地馬拉角逐奧斯卡獎最佳外語片，並榮獲柏林影展銀熊獎。其後接連推出《震向性教育》（Tremors）及《哭泣的憂羅娜》，連續3部作品皆廣獲好評、得獎無數，儼然已成為瓜地馬拉當代最重要的名導演。他在《哭泣的憂羅娜》中融合瓜地馬拉武裝衝突中的殺戮、前總統李歐斯蒙特（Efraím Ríos Montt）被判實行種族滅絕卻又審判無效、反人類罪的Sepur Zarco案、原住民女子成為家事與性的奴隸、厭女、階級歧視、宗教狂熱、神祕主義和魔幻寫實主義等各種主題，所有的這些元素創造出一個懸疑與恐怖的集合，甚至超越了憂羅娜傳說本身。電影20日在台上映。