雲林縣虎尾鎮北溪等5社區通過「110年大旗艦計畫」，是中央衛生福利部推動該計畫16年來雲林縣首次獲得補助，縣長張麗善16日特別前往虎尾鎮公所張貼紅榜，感謝並恭賀虎尾鎮公所及北溪、頂溪、安溪、興中及墾地5社區共同致力於福利社區化的推行，為雲林縣創造充滿幸福活力的社區福利服務。

張麗善表示，虎尾鎮在鎮長丁學忠的帶領、鎮代會主席林嘉弘的支持及各社區的努力下，通過「110年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫」，即所謂大旗艦計畫，是雲林縣府16年來第１次通過大旗艦計畫審核，令她非常感動。

張麗善指出，雲林是個高齡化縣市，縣府團隊積極推動各項社會福利服務，去年並在全國高齡友善及健康城市評選活動中，拿到韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎；此外縣府還成立「雲林縣社區培力育成中心」，推動福利社區化，規畫培訓課程並透過輔導機制，協助社區會務、財務及業務持續提升，於今年共創大旗艦起航的佳績。

丁學忠說，雲林縣之前從未得到中央大旗艦計畫補助，今年非常榮幸由虎尾鎮5個社區聯合獲得大旗艦殊榮，這些社區內有電工、木工、鐵工等專業人才，大家結合起來服務各庄頭的長輩，鎮公所會持續協助及輔導，讓所有的社區都能夠「自主、活力、幸福、永續」發展。

縣社會處長林文志表示，縣府為增強社區能量，於2019年開始推動小旗艦家族計畫，成功推動2艘旗艦家族共8個社區投入，2020年更增加為4艘旗艦家族共15個社區，同年度虎尾鎮公所再次輔導轄內北溪、頂溪、安溪、興中成為旗艦家族，今年度終於成功為雲林縣爭取第1艘大旗艦。