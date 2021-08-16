由於經濟持續復甦，聯準會(Fed)官員對於量化寬鬆(QE)退場計畫時程已快達成共識，最快三個月內啟動縮減購債，明年中時完全退場。

根據Fed官員最近接受媒體專訪與公開發言的內容顯示，許多官員確實支持上述QE退場時程計畫，以便於若經濟復甦比預期為快，Fed就可提早進行升息。

Fed去年12月時表示，在決策委員會認定對於達成2％的通膨率與強勁就業目標有大幅的進展之前，Fed都將維持既有的購債步調。

7月底的決策例會，官員已就何時縮減購債與縮減幅度兩大問題進行討論，該次會議紀錄預定周三公布，相關細節可望明朗化。

QE退場時程攸關Fed何時展開升息，6月決策例會18名官員中有13人預估最晚2023年底將會升息，有7人預估明年底前就會緊縮銀根。

由於最近一連串就業報告都顯示就業成長強勁，強化市場對於Fed於9月下次例會即公布縮減購債計畫的預期，最快於11月例會就付諸執行。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯(Charles Evans)上周與媒體記者進行線上訪談時表示，「我的確認為我們已即將接近看到經濟大幅進展的那個點，可能今年稍晚就會出現。」波士頓聯準銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)上周受訪時也指出，他預期在9月例會前就會看到滿足縮減購債條件的就業成長，今秋可能就啟動縮減購債，希望明年中時QE就完全退場。上一次QE方案Fed採取緩步退場的策略，從啟動縮減購債到QE完全退場前後共花10個月。不過，值的注意的是，當2013年12月Fed宣布即將展開縮減購債時，當時經濟其實還轉弱，失業率走升，通膨率也偏低。舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)上周受訪時同樣表態支持縮減購債，她認為經濟狀況應可支撐今年稍晚或明年展開縮減購債，「就業市場確實相當強勁，而且還越來越強。」

部份官員則認為再觀察一陣子才決定QE動向，Fed理事布蘭納德(Lael Brainard)上個月表示，她要等到10月初9月官方就業數據出爐後才會做決定，代表最快11月會期Fed才會公布啟動縮減購債。