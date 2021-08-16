王少偉近日作客《大尋寶家》拿出壓箱寶手錶界的三P之一百達翡麗，他說當時和人合夥開設麵包店卻虧損連連，從開店到收店慘賠8位數，其中有個股東看他損失太大，豪邁送他一支錶說：「如果你真的周轉不靈，就讓你拿去典當！」這也讓王少偉對感到好奇，想知道這個朋友能不能交，沒想到秦老闆語出驚人表示：「你這朋友真的很好，我對他的心意很感動，這錶真的非常貴重！」最後鑑價結果出來還讓王少偉震驚不已大喊：「這個朋友我交定了！真的很感動耶！我還以為他只是隨便講講。」

主持人丁靜怡透露在王少偉進入5566之前，已認識他20年了， 2人同是大傳系，還曾一起合作幫新聞局拍攝觀光廣告，丁靜怡特地將這個廣告找出來，王少偉看到後忍不住驚呼：「哇！我要起雞皮疙瘩了！20年前的我好稚嫩喔！」2人在廣告中眼神深情交流，互動曖昧，丁靜怡笑說：「王少偉這個名字在我家就像佛地魔一樣是不能提的，因為我老公認為這樣拍廣告一定有什麼！」王少偉則說：「你看到的是浪漫唯美的畫面，我看到的卻是滿滿的膠原蛋白。」

助理主持人高志知道王少偉今天來鑑寶，特地準備一段當年偶像男團183club的舞蹈，結果卻忘記舞步和歌詞，還突然遞麥克風給王少偉，王少偉一被點到馬上熱舞，和高志合跳〈迷魂計〉，王少偉笑問高志是不是在模仿其中一位團員？高志不解問：「MV站在中間那個不是你嗎？」王少偉笑回：「那是祝釩剛，我還以為你在模仿他，你還是乖乖待在秦老闆旁邊好了！」讓丁靜怡一旁笑說：「你們團員感情很好啊！」王少偉秒回：「183很合啊！5566是現在人家在檯面上覺得不合，我們比較特別，我們是在檯面下很合。」

王少偉認為謠言止於智者，當時自己的YouTube頻道《隔壁老王UncleSam》剛成立時，還跟孫協志一起連線，王少偉說：「大家一看就知道我們的感情還是很好。」當被問到會不會跟孫總一起在YouTube頻道直播連線時，王少偉卻避重就輕說還有很多人都還沒排到，但會按照順序，「我會先跟孟哲做連線，孟哲之後完再換明道」，此番回答頗耐人尋味。節目每周一到周五晚間7點在JET綜合台播出。