高雄壽山動物園預計明年9月重新開張，也發布徵才訊息要找保育員，對喜愛動物的人來說保育員可說是夢幻職業。不過有曾任保育員的網友在PTT回文，自己體驗過「夢幻」職業後，應拆成「夢想+幻滅」來看，分享經歷給應徵保育員的人參考。

該名網友表示，從事保育員工作後體認到4個幻滅點，一是「低薪且沒有真正公務員的保障」，保育員雖是廣義公務員，實際上是約聘制度，所以沒有所謂公務員福利，無法像一般人固定周休二日，而薪資確實不高。

二是「工作須忍受惡臭與勞力體力密集」，保育員就是愛動物的「工人」，早上要打掃環境以及餵食，飼養範圍大的話，光是打掃就要花2-3小時，下午則是觀察與健檢，確認動物有無異常，如果安排到深度健檢或治療，「絕對可以讓你當天身心俱疲下班癱掉動不了」。

三是「危險易受傷」，保育員薪資包含了危險加級，因為真的非常危險，照顧及餵食肉食動物會被隔開，會傷人的往往是草食動物，動物有情緒、有脾氣、有生理期，所以動物飼養員身上有小傷正常，大傷不太意外。網友看過飼養員前輩脫掉衣服，「會以為他是混古惑仔的8+9天天砍砍殺殺」。

四是「動物園經營狀況」，該網友指出台灣動物園票價不如國外千元票價，飼料成本也很高，動物園基本上靠稅金補貼，都是虧本在經營，資金不足就無法提供動物更好的環境和飼養條件，「希望牠們過得好，但現實條件不允許」。

該網友強調，對於真正熱愛動物、對動物非常有熱忱的人來說，能在動物園工作本來就是最大的美夢，很多保育員無怨無悔的為動物付出，出自真心喜歡和夢想，這些人都值得我們去尊敬。但自己看見錯的政策無法修正和對專業的不對等尊重，也只能長嘆一聲。