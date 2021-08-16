台灣新冠疫苗數量不足，尤其年輕族群最能感受打不到疫苗的焦慮。陳時中今天在專訪時透露疫苗到貨「快了」，將以「少量多餐」方式讓年輕民眾接種。有網友回應：「意思叫你減肥，政府少量多餐，呸」、「疫苗也玩飢餓行銷」譏諷蔡政府疫苗政策失敗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天中午接受廣播節目採訪時直言疫苗到貨「快了」，並強調疫苗將到貨頻繁一點，有點類似「少量多餐」提供接種。陳時中強調，38歲以下國人，若是不選疫苗的話，預計第六輪高端疫苗可施打60萬劑，檢驗順利將可提供更多疫苗，開放預約年齡可降至20多歲；第七輪AZ疫苗已經打到38歲左右，也會希望盡快往下開放；莫德納疫苗則是會晚一點。

陳時中表示，疫苗現會陸續到貨，類似「少量多餐」，雖不敢有百分之百的把握，但到貨會比先前頻繁。並指出美國、以色列等國要追加第3劑疫苗，令國際再度掀起搶疫苗情況，可能讓疫苗供應再度緊縮。所以，他再次強調減少染疫率，還是要靠將戴口罩、勤洗手基本防護做好。

陳時中對疫苗到貨時間以「快了」及「少量多餐」方式形容，令網友不能接受。有人留言：「意思叫你減肥，政府少量多餐，呸」、「疫苗也玩飢餓行銷」來譏諷疫苗政策失敗；而第六輪將施打高端疫苗60萬劑，網友消遣綠營認知作戰大內宣，呼籲「年輕人快挽起袖子，來打高端吧！千萬不要像那些口頭上要打高端，身體確認很誠實的那些人！」、「大學生和覺青記得去打高端，充值台灣價值」。