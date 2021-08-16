李女在岡山區開元街出車禍後，被送往醫院救治，但醫院的態度令她傷心。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市岡山區也出現天坑？一名李姓女騎士於6月25日傍晚5時許，騎機車行經岡山區開元街與82巷口因道路施工的坑洞而摔車。經李女上網抱怨後，岡山警方到場勘查，對施工單位罰新台幣2400元罰鍰。

李姓女騎士在臉書社團「爆怨2公社」貼出她摔車的行車紀錄器畫面。當時她騎車行經開元街，前方的道路有一片積水，但無法立即看出是一個大坑洞，且前方沒有擺設警告標誌或圍籬，導致李女的機車陷入坑洞。

李女說，她在車禍後被送往義大醫院就醫，當時院方說她的體溫過高，不能進去醫院，身體已經濕透，得在醫院外面吹風。事後，保險公司對此不聞不問，要她打電話才有回應。

經警方調查，這是中華電信委外的施工單位，在施工時沒有依規定做好安全維護，導致李女摔車。警方到場勘查，發現這個坑洞約50公分深，長度約兩公尺。警方受理後，將此事故移交給交大分析釐清。警方現場依道交條例82條1項6款「經主管機關許可挖掘道路而不依規定樹立警告標誌」，處施工單位新台幣2400元罰鍰。