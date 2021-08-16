英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）為設立晶片廠的宏圖大計，積極走訪全球政要。外媒引述內情消息人士透露，基辛格和其他董事會成員7月與拜登內閣官員會面，並在白宮附近舉行招待會，以推動規模達數十億美元的晶片投資計畫。

基辛格7月拜會美國官員，僅是他遊說全球多國政府官員的其中一站。許多國家領袖對於全球晶片嚴重缺貨感到擔憂。

根據熟知內情人士表示，基辛格在這些聚會有一個相同的主軸，就是打算建立更多晶片廠，以解決現行晶片製造過度集中在亞洲的問題。亞洲提出豐厚的誘因是晶片製造由亞洲獨大的主因，基辛格認為，數十億美元補貼便能創造公平的競爭環境。

電腦晶片儼然成為21世紀的石油，晶片攸關國家安全與經濟成長，歐美國家格外不希望仰賴外國供應晶片。近幾個月晶片荒衝擊汽車與家電生產，加重政府憂慮。

基辛格亦尋求歐盟協助，補償在歐洲設立晶片廠與亞洲設廠的成本差距。產業人士表示，兩地設廠的成本差距可達40％，主要因為亞洲提供高額補貼。

各國政府長久以來透過稅務和其他誘因吸引半導體業者設廠，亞洲國家又格外積極，因此形成晶片製造集中在亞洲的局面。美國僅占全球晶片產能的12％，歐洲更只有9％。基辛格曾經表示，希望在10年內讓美國的產能提升至30％，歐洲上升至20％。

基辛格之前曾造訪德國與布魯塞爾，向歐盟執委會委員布雷頓（Thierry Breton）提出晶片製造計畫，暗示建廠成本約為170億歐元（約200億美元）。

基辛格6月向法國、荷蘭與義大利政治領袖傳遞相同訊息。外媒透露，基辛格2021年還有更多與歐洲政要會面的計畫。

除了歐美國家，基辛格亦向大陸、新加坡、越南、馬來西亞與印度政府提出晶片廠計畫。