必和必拓就出售石油業務與Woodside進行協商 21:282021/08/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 面臨政府與投資者要求能源大廠降低碳排放的壓力日增，全球最大礦商必和必拓正考慮出售旗下石油業務，以降低對化石燃料的倚賴。目前該公司證實已與澳洲油氣公司Woodside Petroleum協商，可能透過換股方式把旗下石油業務賣給Woodside。分析師預估必和必拓的石油業務價值至少在150億美元以上。 吉利與Renault簽署合作備忘錄 在陸韓兩地合作Hybrid技術 張亞中提兩岸和平備忘錄 兩岸同屬整個中國主權共享 #必和必拓 #Woodside #協商 #石油 #旗下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防淹水確保安全 中和公所斥資200萬進行下水道頂板強固工程 20:392021/08/16 寶島 進台大一類組至少411分 有台大電機系學生重考上台大醫 15:252021/08/16 生活 米其林餐盤「樂埔町」必比登「一號糧倉」回來了 11:332021/08/16 生活 振興券拍板直接領 蔡英文喊話支持蘇內閣 13:362021/08/16 政治 竹市軍人轉戰里長 超級任務幫尋親 04:102021/08/16 地方新聞 2021桃園蓮花季已開鑼 走入農場參與蓮花季 11:232021/08/16 生活 抗議振興券不發現金 國民黨衝政院遭阻 葉毓蘭一句話開轟 13:492021/08/16 政治 特斯拉 TPC 有望納國家標準！標檢局釋善意修訂 CNS 條文，最快十月審查草案 09:522021/08/16 汽車情報-汽車新聞 陸拚雙碳目標 與經濟發展不衝突 04:102021/08/16 焦點新聞 行政院沒找在野黨談五倍券 藥師想起蔡英文2016的一句話 22:062021/08/16 政治 遠雄海洋公園集氣找「加零」 同音免費入園 抓鬼抽住宿券 17:462021/08/16 生活 財經熱門新聞 東南亞疫情炸開 全球經濟驚現恐怖危機 - 財經 台股摜破半年線 內資殺盤更兇猛 外資搶低撿這10檔 - 財經 要成本還是效能？台積電客戶洗牌 台美晶片巨頭搶老三 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股狂跌 有人撿鑽石 老手曝這幾檔錯殺股最看好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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