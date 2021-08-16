面臨政府與投資者要求能源大廠降低碳排放的壓力日增，全球最大礦商必和必拓正考慮出售旗下石油業務，以降低對化石燃料的倚賴。目前該公司證實已與澳洲油氣公司Woodside Petroleum協商，可能透過換股方式把旗下石油業務賣給Woodside。分析師預估必和必拓的石油業務價值至少在150億美元以上。