三重區龍門路上3樓某養護中心16日晚間7時許發生火警，警消人員獲報後前往，警方立即將養護中心所有人員撤離至4樓，現場無人員傷亡送醫。消防人員初步研判，起火點為3樓陽台，原因為電箱短路造成，因短路而有黑煙後觸動警報器，目前已撲滅火勢待火調科至現場勘查。

三重警方表示，事故發生後，立即派員於龍門正義北路口與龍門三和路口協助交管，並於晚間7時45分許解除管制，交通回復順暢，養護中心則由消防，台電及養護中心洪姓負責人單位於現場，消防初步檢視排除人為因素。