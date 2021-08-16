三重龍門路養護中心驚傳火警 幸無人傷亡 21:232021/08/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重區龍門路上3樓某養護中心16日晚間7時許發生火警（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重區龍門路上3樓某養護中心16日晚間7時許發生火警，警消人員獲報後前往，警方立即將養護中心所有人員撤離至4樓，現場無人員傷亡送醫。消防人員初步研判，起火點為3樓陽台，原因為電箱短路造成，因短路而有黑煙後觸動警報器，目前已撲滅火勢待火調科至現場勘查。 三重警方表示，事故發生後，立即派員於龍門正義北路口與龍門三和路口協助交管，並於晚間7時45分許解除管制，交通回復順暢，養護中心則由消防，台電及養護中心洪姓負責人單位於現場，消防初步檢視排除人為因素。 台新銀決定愛的力量 提案開跑 竹北驚傳鱷魚逃走中 里長廣發通知：牠不會咬人 #養護中心 #龍門 #現場 #3樓 #短路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新故鄉動員令》調查客家山歌 吳哲銘一頭栽進社造 04:102021/08/16 生活新聞 台海戰爭將爆大量傷亡 專家：美中都死不起 00:162021/08/16 軍事 審美觀無人能敵 3星座活得最高級有格調 17:082021/08/16 運勢 龜山河床驚見火箭炮 國軍已攜回單位處置 18:042021/08/16 社會 米其林餐盤「樂埔町」必比登「一號糧倉」回來了 11:332021/08/16 生活 科技部啟用托育中心 預計招收50名學前幼兒 12:162021/08/16 生活 桃園八德傳火警 44歲男OHCA 送醫後救回 13:592021/08/16 社會 三峽惡火再添1死 另2人仍生死交關未脫險 13:212021/08/15 社會 影》機場傳槍響 阿富汗人擠滿停機坪搶搭機 場面失控傳5死 15:052021/08/16 國際 西拉雅玩水酷「水庫騎跡」自行車活動9／11登場 11:212021/08/16 生活 花蓮驚傳確診者足跡 知名量販店緊急閉店清消 13:432021/08/16 生活 社會熱門新聞 砰砰！南投仁愛分局前爆槍響 轎車衝攔檢站 180度大迴轉衝撞員警 - 社會 地表最強生物現身 阿嬤徒手捏爆蟑螂頭 網崩潰：然後煮飯給你吃！ - 社會 恐怖影片曝光 墾丁酒駕飆撞安全島 車身瞬斷全面粉碎 - 社會 高樓窗戶驚見超巨大6角形構造物 網友驚：氣蜜窗！ - 社會 豪宅大樓貼滿「防颱咒」 竟是建商恐怖手段：強佔公共財 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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