中央氣象局表示，明(17)日仍以午後雷陣雨為主，周三、周四降雨機率提高，午後雷陣雨的範圍擴大，至於關島東方的熱帶低壓最快明天生成第12號颱風「奧麥斯」，氣象粉專《台灣颱風論壇》預測，周五左右會抵達菲律賓東方海域，目前看來走偏西路徑的格局不變，將持續觀察。

奧麥斯颱風最快明生成 氣象局最新說明｜2021.8.16

氣象局指出，明天(17日)天氣與今天類似，各地大多仍為多雲到晴的天氣，午後山區、近山區平地及大台北盆地內有機會出現局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率，部分地區的對流可能發展較晚，使得夜間仍有些降雨，午後甚至晚上請留意天氣的變化。溫度方面，各地高溫約32至34度，其中大台北盆地、桃園、南投及花東地區有局部36度高溫的機率。

熱帶性低氣壓16日14時的中心位置在北緯 13.7 度，東經 149.5 度，以每小時22公里速度，向西南西進行。(圖/氣象局)

周三、周四(18日、19日)鋒面位於台灣北部海面，馬祖容易有短陣雨或雷雨，西半部地區及東北部地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後雷陣雨的範圍擴大，各地都有午後局部短暫雷陣雨，並且有局部較大雨勢發生的機率。

16至17日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五、周六(20日、21日)太平洋高壓西伸，各地大多為多雲到晴，中午前後較悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及大台北地區並有局部較大雨勢發生的機率。下周日、下周一(22日、23日)東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

《台灣颱風論壇》表示，被高氣壓包圍的熱帶低壓16Ｗ，過了關島若能幸運存活下來，周五左右會抵達菲律賓東方海域，目前看來，走偏西路徑的格局不變，但角度上還有待觀察，菲律賓到台灣，都還在它的射程範圍內，只是強度不見得是颱風等級。