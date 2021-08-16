江宏傑、福原愛（小愛）7月宣布離婚共同簽字聲明，5年婚姻正式畫下句點，雙方協定共同擁有小孩監護權，然而自風波爆發後，福原愛已經超過半年沒有見到孩子，力拚復出卻似乎隻字未提孩子，引來台日網友痛批她根本不愛孩子，但事實上先前她受訪時就提到對孩子的未來規劃。

福原愛受訪時提到2個孩子，透露自己不會逼女兒Aila醬、兒子小小傑走上自己的道路，「以前在訓練的時候，我媽對我相當嚴格，我都不敢相信她是我媽…我明白訓練有多辛苦，心情多難受，所以現在自己當媽媽之後，我是完全做不到去要求孩子（打乒乓球）。」希望可以尊重孩子的選擇。

福原愛受訪時提到一雙兒女。(圖／翻攝自看看新聞)

然而福原愛也坦言，「現在應該是運動員基因很強，但是目前還是看不到，而且是他們的人生，所以我想給他們自由一點。」透露了對孩子的教育理念。然而其實在福原愛和江宏傑離婚後，外界不斷質疑她不關心孩子，對此，知名律師賴芳玉也替她緩頰：「福原愛是真愛小孩的，但為什麼沒人看出來？」

賴芳玉表示，福原愛盡力不讓孩子受到媒體影響，外界也不該將所有怨氣都交給她承擔，事實上不僅賴芳玉，女星何如芸也坦言：「我同意，媽媽不要孩子被切成兩半，寧願放手，這個媽媽才是真正的母親，真愛不是抱緊佔有，而是思考小孩的最大幸福。」認同福原愛的立場。