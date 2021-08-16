大陸一名企業家上周駕駛蔚來ES8啟用自動駕駛功能後，發生交通事故不幸逝世，這也是蔚來汽車一個月內出現第二宗奪命車禍。外界對於大陸電動車蔚來的安全性，以及事故發生後蔚來的處理方式等討論不斷，事件持續發酵，也影響蔚來美股盤前股價。截至16日晚間8點40分，蔚來美股盤前大跌4.85％，報39.04美元。

綜合陸媒報導，大陸企業家林文欽12日下午駕駛蔚來ES8時，啟用自動駕駛「NOP領航狀態」功能，其後發生交通事故。林文欽為上善若水投資管理創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人、美一好品牌管理公司創辦人。

另外，林文欽家屬委託的律師16日更表示，蔚來汽車技術人員涉嫌在未經交警的同意下，擅自接觸涉案車輛進行操作，懷疑蔚來竄改自動駕駛數據，更引起市場一片譁然。

對此蔚來16日傍晚再發表聲明，為確保高速碰撞後的事故車電池安全，當天蔚來服務人員在事故車進行了斷電作業，該作業本身不會造成數據丟失。強調從事故發生至今，蔚來沒有任何刪改數據的行為，也沒有員工被警方傳喚。

蔚來旗下汽車並非首次出現交通事故。今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。陸媒報導，翻查過去資調，是次出事的蔚來ES8先前亦曾出現兩宗自燃事故。在2019年4月及5月，大陸國內分別有兩輛蔚來ES8被發現冒出濃煙，但未出現明火。蔚來董事長李斌當時回應指，「蔚來起火是機率事件」，並指電動車的起火概率並不比燃油車高。