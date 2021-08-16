《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日表示，今年9月及明年2月蔡政府可能會進行內閣改組，而行政院長蘇貞昌很有可能會在明年2月下台，現任桃園市長鄭文燦有可能接任閣揆，那衛福部長陳時中就可能代理桃園市長。對此，新北市議員葉元之直言，這種模式發生的可能性不高，且由陳時中去接桃園市長，這很可能會出大問題，他認為，這很可能是綠營某派系在放話。

總統蔡英文(左)、行政院長蘇貞昌(右)。(圖/本報資料照)

新北市議員葉元之16日上《TVBS》政論節目「新聞翟急便」表示，蘇蔡不合是眾所周知的事情，連前總統陳水扁都曾爆料，過去蘇貞昌當行政院長，蔡英文當行政院副院長，蘇貞昌曾多次希望陳水扁把蔡英文換掉，但政治上沒有永遠的朋友和敵人，他對於蘇貞昌能做這麼久，是相當訝異的。

不過，葉元之也表示，蘇貞昌越討人厭，越能夠保護蔡英文，因為從5倍券這件事來看，民進黨現在的操作就是讓蘇貞昌扮黑臉，蔡英文扮白臉，藉由塑造蘇貞昌獨斷專行，民進黨立委和黨內各派系及蔡英文總統拚命把蘇貞昌擋下來，讓蘇貞昌在前面當防火牆，來擋住一些對蔡總統的民怨。葉元之坦言，他個人認為，蘇貞昌可能不會這麼快下台，但這波操作過後，可能會讓民進黨開始熟悉這套模式，在必要時候，來操作救民調，尤其明年2022選舉，可能會讓蘇貞昌一直做到明年底。

對於吳子嘉稱鄭文燦可能去接行政院長，葉元之則認為，這種模式發生的可能性不高，他解釋兩個原因，第一，這波疫情爆發，鄭文燦其實有傷到，例如3+11和諾福特飯店破口，尤其是諾福特飯店案鄭文燦和CDC互推責任，當時讓人觀感不佳。

主持人翟翾好奇問道，為何吳子嘉會拋出這種說法？葉元之說，他個人解讀，吳董事長或認為，蔡英文總統可能是為顧及派系權力平衡，在2024總統大選2個可能接班人選中，副總統賴清德和鄭文燦，賴清德的聲望較鄭文燦高，而鄭文燦因為諾福特飯店案聲望受損，加上缺乏中央歷練，可能會藉由拉鄭文燦接閣揆，做個幾年後，再讓他攻總統。

至於陳時中的部分，葉元之直言，陳時中對地方治理是完全沒有經驗，若直接管這麼大一個直轄市，很可能會出問題。他解讀，這可能是民進黨內某個派系刻意放話。