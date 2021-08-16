大陸最新公布7月經濟數據全面放緩，市場擔憂Delta病毒對於亞洲經濟衝擊，加上美國在佛羅里達州等地單日染疫死亡人數衝上5月以來新高，美國8月密西根大學消費者信心指數跌至70.2，創近10年最低，美股3大期指盤前走低。美股周一(16日)開盤下跌24.55點、以35490.83點開出，隨後跌勢擴大至200點，電動車大廠特斯拉股價跌超2%。

截至台灣時間16日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌207.95點或0.59%、暫報35307.43點；標普500指數下跌18.91點或0.42%、暫報4449.09點；那斯達克指數下跌54.39點或0.37%、暫報14768.51點；費城半導體指數下跌7.59點或0.23%、暫報3327.45點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌2.11%、暫報702.01美元；台積電ADR股價下跌0.26%、暫報115.20美元；聯電ADR股價下跌1.34%、暫報10.28美元。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，將以停靠路邊的緊急車輛造成事故為由，對特斯拉Autopilot自動輔助駕駛系統進行調查。NHTSA指出，從2018年起的11件車禍，確認與特斯拉啟用Autopilot 和交通感知巡航控制系統 (Traffic Aware Cruise ControlTACC)有關。

初步評估，特斯拉2014 年至 2021 年生產的 Model Y、Model X、Model 3，總計約76.5 萬輛電動車都涉及調查，幾乎是特斯拉從2014年之後的在美國銷售車輛。NHTSA派出調查小組，指出31件車禍案件與自動輔助駕駛系統有關，其中25件與特斯拉 Autopilot 有關，總共造成10人死亡。