行政院長蘇貞昌16日邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，但沒邀在野黨參與討論，對此國民黨團更進行甲級動員赴行政院前抗議。藥師林士峰直言，行政院一開始就和去年的萊豬政策一樣先斬後奏，直到黨內立委感到壓力反彈才溝通，今天甚至不演了，只做民進黨的政府，拒絕和在野黨溝通，而他想起蔡英文總統2016年剛當選時曾說，「未來不會以黨領政」這句話後，感到十分感慨。

林士峰16日在臉書上發文表示，一開始行政院就像去年萊豬政策一樣，把立法院當立法局，先拋出政策，再透過黨在立法院的絕對優勢，先斬後奏，直到民間反彈，黨內立委感到壓力，行政院才派員和自家立委溝通。

林士峰直言，今天甚至不演了，只邀民進黨立委討論，只做民進黨籍的政府，對非民進黨籍的立委的溝通，直接拒於門外。他更指出，2016年剛當選中華民國總統的蔡主席，曾宣示未來不會以黨領政，言猶在耳，令人感概。

此外，對於蘇貞昌邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策，但沒邀在野黨參與討論，國民黨今天除了在行政院外抗議，黨主席江啟臣更喊話蘇貞昌，「有種就開大門、走大路！」並強調國民黨絕對不接受密室協商，並強調國民黨絕對不接受密室協商，強迫人民接受錯誤的決定、出賣人民的權益。

江啟臣還表示，蘇院長只願意跟執政黨的委員對話，不知道今天在行政院內是派系在對話，還是真的聽見人民聲音，但顯然看不起在野黨、看不起民意。