謝承均（左起）、陳德容和李康生拍《山中森林》培養出好感情。（禾力文創提供）

導演姜寧（左）和謝承均（右）一起恭喜陳德容殺青。（禾力文創提供）

「瓊瑤女神」陳德容日前拍攝國片《山中森林》殺青戲，謝承均和導演姜寧送上花藝小禮物和卡片恭喜她，謝承均笑說，雖然會開玩笑叫「德容姊」，但其實陳德容年紀比自己小，「她當時就是我們少男心目中的女神，這次跟她合作，發現她都沒有變，一樣很漂亮，『德容妹』實在太厲害了！」陳德容則因為合作而發現謝承均銀幕形象和本人落差大，戲裡耍狠戲外個性像小孩子，謝承均說：「我就是天生壞人臉啊！」

陳德容在《山中森林》飾演酒店老闆娘「淑貞」，她說：「我把人生中很多第一次都獻給這部戲了，第一次抽煙、喝酒、講髒話，連打人都來了，滿過癮的！」她談到從開拍、停拍到復拍，原以為只會停工兩星期，沒想到一等就等了兩個月才再度開工，她為維持身材，一天只吃一餐半，每天半個鐘頭的仰臥起坐和舉啞鈴鍛鍊，她開玩笑說：「疫情期間都在家裡，沒地方可以去，復拍之後再次看到活人很興奮！」

陳德容談到最困難的一場戲，是電影開拍第一場戲，她和飾演黑道大哥的金馬影帝李康生13年久別重逢，「要演出老情人再次見面的奇怪和尷尬，康哥不用演，他就是那樣子天生尷尬，而且我發現他竟然會害羞！我以前演的戲，都是我害羞，男生比較主動，這次反而是我要主動帶康哥，這是困難的地方，不過看康哥害羞的樣子還滿好玩的。」

陳德容除了演員身份，還擔任該片製片人，坦言殺青後還要跟導演繼續奮戰電影後製部分，「原本有想過要去旅遊，但是現在哪裡都飛不出去」，她表示首次參與幕後，從籌備到開拍，經歷停拍和復工，汲取相當多的幕後經驗，也感謝劇組所有人的辛苦付出，「我很喜歡戲劇，所以對我來說一點都不辛苦，只要觀眾看到電影喜歡，我就很開心」。