塔利班以迅雷不及掩耳之姿奪取阿富汗政權。美國國務卿布林肯表示，這是「令人心痛的事」。他拒絕把美國匆促撤離阿國的景象，與1975年美國離開西貢的混亂局面相提並論；他強調，當務之急是把美國人與曾為美方工作阿富汗人，平安接出阿國。

美軍直升機15日降落在駐阿大使館，協助使館人員撤離到機場，使館人員忙著焚燒敏感文件，屋頂上空可見裊裊煙霧。這一幕被諸多媒體和共和黨參院領袖麥康奈等政治人物，比擬為新版「西貢時刻」。

但布林肯拒絕接受此種說法。美國有線電視新聞網（CNN）「國情咨文」節目主持人塔波，15日訪問布林肯時說，拜登總統曾稱，美國自越南倉皇逃離的景象不會重演，但美軍現在都派直升機到大使館屋頂了，不就是處在「西貢時刻」？

布林肯反駁，「這次不一樣。這不是西貢。我們20年前派兵去阿富汗，只為對付在911事件襲擊者，如今任務已完成。」他說，撤離是因為已成功達成打擊恐怖分子的使命。布林肯強調，美國的多數戰略競爭對手，巴不得看到美國在阿國再耗個10年5年，但繼續在阿駐軍，不符合美國國家利益。

布林肯承認，塔利班取得的進展比預期更快，目前當務之急，是讓所有美國人安全離開，也會盡力讓為美國工作的阿國人民平安撤離。

1975年4月29至30日，北越20萬大軍團團包圍西貢，市內機場又遭砲擊，美國只能以直升機從大使館屋頂撤離人員，臨別之際，館內人員也焚燒資料，門外擠滿想跟美國人離開的越南人。拜登上月曾告訴美媒，自阿撤軍與越戰狀況大相逕庭，還放大絕說，「你們不會在阿國，看到直升機降落美國大使館屋頂接人的畫面。」