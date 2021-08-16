連40槓 威力彩今晚頭獎未開出 下期獎金上看21.5億元 22:042021/08/16 中時新聞網 呂承哲 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎金未開出。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財神爺不發威，威力彩頭獎今晚又槓龜了；由於連續40期未開出頭獎，在連槓效益下，台彩預估，威力彩下期的銷售金額可達12億元，彩金累計速度更快，頭獎上看21.5億元；若由一人獨得，將是今年抱得最高頭獎彩金的幸運兒，也是第三屆以來，第4高的頭獎彩金。 根據台彩網站公告，第110000065期威力彩第一區開出獎號依大小排序，分別為02、14、16、24、27、29，第二區為07。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 連39槓 威力彩下期頭獎上看17.5億元 他失業當清潔工養家 下秒竟獨得頭獎16億 #威力彩 #頭獎 #獎號 #下期 #未開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉涵竹嗆「笑妳不敢」連靜雯驚呼：比我還瘋 14:192021/08/15 娛樂 日綜《跟拍到你家》翻拍戲劇 龍星涼扛攝影機體會人生甘苦 18:492021/08/15 娛樂 想當富翁就靠這次 威力彩獎金上看17.5億元 頭獎號出爐 20:552021/08/16 財經 威力彩頭獎17.5億元 下午3點至5點財運最旺 13:532021/08/16 財經 5生肖頭獎運最旺 有機會抱回威力彩17.5億 10:172021/08/16 運勢 小嫻、金剛首次節目合體 遭酸民攻擊展現高EQ 21:102021/08/14 娛樂 南投吳俊賢夫妻 全國蜂蜜評鑑獲3特等獎 18:092021/08/16 寶島 特力屋社區小店 從本島前進離島 04:102021/08/16 財經要聞 最強創業平台！永慶房產東台灣上半年業績大增4成4 12:062021/08/13 財經 謝忻突宣告「退出演藝圈」 一張照洩決定關鍵 15:152021/08/16 娛樂 曹雅雯撇張三緋聞認有弟弟追 04:102021/08/13 娛樂新聞 財經熱門新聞 東南亞疫情炸開 全球經濟驚現恐怖危機 - 財經 台股摜破半年線 內資殺盤更兇猛 外資搶低撿這10檔 - 財經 要成本還是效能？台積電客戶洗牌 台美晶片巨頭搶老三 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 台股狂跌 有人撿鑽石 老手曝這幾檔錯殺股最看好 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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