財神爺不發威，威力彩頭獎今晚又槓龜了；由於連續40期未開出頭獎，在連槓效益下，台彩預估，威力彩下期的銷售金額可達12億元，彩金累計速度更快，頭獎上看21.5億元；若由一人獨得，將是今年抱得最高頭獎彩金的幸運兒，也是第三屆以來，第4高的頭獎彩金。

根據台彩網站公告，第110000065期威力彩第一區開出獎號依大小排序，分別為02、14、16、24、27、29，第二區為07。

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